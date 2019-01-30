В Великом Новгороде готовы отказаться от песка при зимней уборке

Великий Новгород, , 20:12 — REGNUM Власти Великого Новгорода готовы провести в городе эксперимент и часть его территории обрабатывать против гололёда без использования песка. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 января, в ходе совещания по уборке города заявил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Песок готовы заменить солью и реагентами.

«Это делается для того, чтобы весной не было песчаных бурь и чтобы ливневая канализация, которая оставляет желать лучшего, не забивалась песком. Проблема с ливнёвкой в городе есть, не надо её усугублять», — пояснил градоначальник.

При этом, по его словам, под эксперимент власти готовы отвести только часть территории Великого Новгорода, но прежде оценят опыт Санкт-Петербурга.

«Посмотрим, как они зиму переживут», — отметил Бусурин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородцы ежегодно весной жалуются на то, что город «задыхается от пыли». Одной из причин запылённости Великого Новгорода называется чрезмерное использование песко-соляной смеси, которая применяется при зимней уборке города. При этом один из исполнителей муниципального контракта по уборке города — ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» — давно настаивает на новой, «соляной» технологии антигололёдной обработки дорог. В качестве эксперимента основные магистрали города обрабатывались солью в январе 2016 года. Однако в Санкт-Петербурге, напротив, применение соли при зимней уборке улиц города свели к минимуму.

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