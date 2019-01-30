Во Франции найдены фрагменты самолёта, на котором мог быть футболист Сала

Париж, , 19:59 — REGNUM На северо-западе Франции обнаружены фрагменты самолёта, на котором мог лететь аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом сообщило 30 января британское Управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB).

Как уточняется, подушки от сидений самолёта были найдены на одном из пляжей на полуострове Котантен, неподалёку от Сюртенвиля.

Следователи не исключают, что речь может идти о фрагментах воздушного судна, на борту которого находился аргентинский спортсмен.

Напомним, частный самолёт, направлявшийся из французского Нанта в столицу Уэлльса, пропал с радаров в ночь на 22 января во время полёта над Ла-Маншем. На борту находились два человека — пилот и 28-летний футболист Эмилиано Сала, заключивший контракт о переходе из «Нанта» в валлийский «Кардифф Сити».

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