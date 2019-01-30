СК: В деле Арашуковых замешаны главы газовых предприятий Северного Кавказа

Москва, , 19:36 — REGNUM Следователи СК России намерены задержать ряд высокопоставленных сотрудников газовых предприятий Северного Кавказа по делу отца и сына Арашуковых, сообщила 30 января журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В частности, будут задержаны Руслан Арашуков, Николай Романов, Игорь Травинов и Гузер Хашукаев, так как они замешаны в крупномасштабных хищениях природного газа у ПАО «Газпром».

По версии следователей СК, Арашуковы и их сообщники различными способами создавали условия для совершения преступления и сбыта украденного топлива юридическим и физическим лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января 32-летний российский сенатор Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Арашуков при этом попытался скрыться из зала заседаний.

Арашуков подозревается в убийствах, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей. Следствие считает его организатором группы, похищавшей природный газ на сумму порядка 30 млрд рублей.

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