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СК: В деле Арашуковых замешаны главы газовых предприятий Северного Кавказа

Общество

Несколько руководителей газовой отрасли северокавказского региона будут задержаны по уголовному делу о крупномасштабных хищениях газа

Москва, 30 января 2019, 19:36 — REGNUM  Следователи СК России намерены задержать ряд высокопоставленных сотрудников газовых предприятий Северного Кавказа по делу отца и сына Арашуковых, сообщила 30 января журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В частности, будут задержаны Руслан Арашуков, Николай Романов, Игорь Травинов и Гузер Хашукаев, так как они замешаны в крупномасштабных хищениях природного газа у ПАО «Газпром».

По версии следователей СК, Арашуковы и их сообщники различными способами создавали условия для совершения преступления и сбыта украденного топлива юридическим и физическим лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января 32-летний российский сенатор Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Арашуков при этом попытался скрыться из зала заседаний.

Арашуков подозревается в убийствах, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей. Следствие считает его организатором группы, похищавшей природный газ на сумму порядка 30 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатору Арашукову предъявлено обвинение в участии в ОПС и убийствах

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Дела семьи Арашуковых
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