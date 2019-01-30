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Минпросвещения может разработать кодекс поведения школьника

Общество

Молодежная политика

Минпросвещения может разработать кодекс поведения школьника
Иван Шилов © ИА REGNUM
Школа

Москва, 30 января 2019, 19:17 — REGNUM  Минпросвещения просят обсудить возможность создания кодекса поведения школьников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, такая рекомендация содержится в предложениях участников круглого стола, который прошел в Госдуме.

«Министерству просвещения РФ: с целью формирования у обучающихся достойных нравственных качеств личности рассмотреть возможность разработки кодекса поведения российских школьников», — говорится в проекте рекомендаций.

В Госдуме проходит серия мероприятий в рамках Рождественских парламентских встреч. В ходе открытия лидер «Справедливой России» Сергей Миронов напомнил, что в стране до сих пор нет «работоспособного закона о молодежной политике».

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