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В Китае создана сеть юридической помощи населению

Общество

По стране действуют 40 тысяч центров юридических услуг

Пекин, 30 января 2019, 19:11 — REGNUM  В Китае к концу 2018 года создана национальная сеть юридических услуг, сообщает 30 января Синьхуа со ссылкой на заявление заместителя министра юстиции КНР Сюн Сюаньго.

Чиновник уточнил, что в стране функционируют в общей сложности более 2,9 тысяч центров юридических услуг в городах и уездах и более 39 тысяч в поселках и городских общинах. Граждане получают в них доступ к таким услугам, как юридическая помощь, судебное посредничество, услуги нотариусов и арбитраж. В 31-й административной единице КНР открыты юридические сайты провинциального уровня, а по плану судебной реформы, в 2019—2020 годах, расширение сети консультаций и пунктов юридической помощи продолжится по всей стране.

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Политика Китая
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