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Эпидемия гриппа в Литве унесла уже 8 жизней

Общество

В трети самоуправлений объявлена эпидемия

Эпидемия гриппа в Литве унесла уже 8 жизней
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Вильнюс, 30 января 2019, 19:05 — REGNUM  Эпидемия гриппа в Литве с начала 2019 года унесла уже 8 жизней, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 января. По данным Центра эпидемиологических заболеваний и СПИД, в трети самоуправлениях объявлена эпидемия — в 18 из 60.

Эпидемия объявлена в том числе и в трёх самых крупных городах — Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. По данным центра, в настоящий момент госпитализировано 252 человека. Большинство из них — дети.

Болезнь унесла жизни жителей старше 50 лет. Все они не были привиты.

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Грипп, ОРЗ
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