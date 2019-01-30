Мир увидит третью часть культовой игры про психически нездоровую Алису

Даллас, США, , 18:48 — REGNUM В сети появилась информация об игре Alice: Asylum, которая продолжит серию геймдизайнера Американа Макги. Об этом 29 января сообщил портал Сomicbook.

Разработчики сообщили фанатам, что Макги сейчас «усердно работает над дизайном, артами и историями для следующей главы приключений Алисы. Отмечается, что действие Alice: Asylum будет происходить до событий, показанных в оригинальной игре American McGee’s Alice, вышедшей в 2000 году. Геймерам покажут период, в котором Алиса переживает травму после потери своей семьи.

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Напомним, с предложением выпустить новую игру по этой извращенной версии «Алисы в стране чудес» студия Макги обратилась к Electronic Arts ещё в 2017 году. В 2011 году количество проданных копий American McGee’s Alice превысило 1,5 млн (при бюджете $2,5 млн). Продолжение игры под названием Alice: Madness Returns вышло в июне 2011 года.

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