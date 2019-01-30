Полпред Игорь Щеголев заинтересовался работой тамбовских префектур

Тамбов, , 18:43 — REGNUM В ходе рабочего визита в Тамбовскую область полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев ознакомился с работой префектур и поблагодарил префектов за неравнодушное отношение к благоустройству территорий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовская область в течение двух лет реализует приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который с 2019 года стал частью национального проекта «Жилье и городская среда». Важную роль в этой работе играют префектуры, созданные на Тамбовщине по инициативе губернатора Александра Никитина. Об активной позиции тамбовчан, объединении жителей для обустройства своего двора или близлежащего сквера полпреду резидента РФ в ЦФО Игорю Щеголеву и главе администрации области Александру Никитину рассказали префекты.

«Люди объединяются, чтобы совместными усилиями добиться решения всех возникающих проблем», — подчеркнул представитель префектуры «Центральная» Альберт Дорожкин.

Игорь Щеголев с большим интересом ознакомился с опытом Тамбовской области по реформированию системы общественного самоуправления. Его интересовали все детали: сколько жителей входят в актив префектуры, как часто собираются, помогают ли городские власти и бизнес-сообщество в решении проблем. Первый префект Тамбова Лариса Булкагова призналась, что в самом начале работы актив префектуры окунулся в большую волну эмоций.

«Но когда стали разбираться с каждым конкретным вопросом, оказалось, что многое можно решить без денег, своим трудом, совместными усилиями. Наша задача — научить людей грамотно распоряжаться общедомовым имуществом, дворовой территорией», — отметила Булгакова.

За время реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тамбовской области 70% финансирования направлялось на обустройство дворов. Это позиция жителей региона, поэтому префекты обратились к полпреду с просьбой, чтобы и дальше в национальном проекте сохранилось финансирование на благоустройство дворовых территорий и небольших населенных пунктов.

Глава региона отметил, что тамбовчане не случайно занимают такую активную позицию в процессе благоустройства. До начала реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» тамбовские территории преображались по другим программам — «Народная инициатива», «Наш двор». А с реформированием системы общественного самоуправления и созданием префектур эта работа приобрела более точечный характер.

«По сути, наш регион был одним из пионеров в этой работе. Вместе с жителями мы постоянно обсуждаем, что нужно сделать для дальнейшего развития города и региона, благоустройства конкретной территории. И такой подход приносит очень хорошие результаты», — подчеркнул Александр Никитин.

Игорь Щеголев сказал, что знаком с опытом подобного реформирования системы общественного самоуправления и в других регионах центральной России:

«У вас большое пространство для творчества. Правильно, что вы так активно привлекаете к этой работе население, поощряете трудовое участие жителей в благоустройстве территорий».

Участники встречи обратили внимание полпреда на то, что внутриквартальные проезды не попадают ни в одну федеральную программу. Получается, что обустраиваются дворы и улицы, а пространство между ними остается нетронутым. Они попросили, чтобы на федеральном уровне решился вопрос по включению внутриквартальных проездов в одну из программ.

Кроме того, зная, что Игорь Щеголев увлекается практической стрельбой, префект общественной префектуры «Рылеева» Алексей Власкин пригласил его в мае на соревнования по практической стрельбе, которые будут организованы этой префектурой. Полпред приглашение принял.

Напомним, первая общественная префектура в регионе была создана в конце июня 2017 года в микрорайоне Тамбова «Лётный городок». За ее образование проголосовала самая активная часть населения «Лётки» — около 60 домкомов, председателей ТСЖ. Сами жители избрали и её руководителя — префекта. Первая префектура стала пилотной площадкой, которая за короткий срок помогла решить множество проблем этого микрорайона от вопросов благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства до дорожного ремонта. Позитивный опыт «Лётки» подхватили и другие микрорайоны Тамбова. Так, в течение года в Тамбове было создано ещё пять префектур, расположенных в разных микрорайонах: «Олимпийская», «Центральная», «Уютная», «Западная» и «Рылеева». И ещё одна префектура появилась в городе Уварово.