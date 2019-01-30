Сенатору Арашукову предъявлено обвинение в участии в ОПС и убийствах

Москва, , 18:39 — REGNUM Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении трех преступлений: участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

В СКР объяснили, почему долго тянулось расследование уголовных дел о двух резонансных убийствах, совершенных в Карачаево-Черкесии в 2010 году. По информации официального представителя ведомства Светланы Петренко, первоначально уголовное дело расследовалось на месте, в Карачаево-Черкесии. Однако в 2018 году оно было передано в Москву.

«По личному указанию председателя СК России уголовное дело было передано в Москву опытным следователям Главного следственного управления СК России. В результате удалось получить доказательства причастности Рауфа Арашукова к организации убийств», — заявила представитель Следственного комитета.

Напомним, убийство Фраля Шебзухова было совершено 12 мая 2010 года. На него напали трое неизвестных в масках, избили его бейсбольными битами, а когда он попытался бежать, выстрелили в него. Политик скончался по дороге в больницу.

Тремя месяцами ранее, 14 марта 2010 года, был убит активист черкесского молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков. Подозреваемым по делу проходил Расул А. В 2012 году он признался в совершении убийства, однако Черкесский городской суд вынес в отношении него оправдательный приговор, несмотря на признательные показания. В 2018 году он явился в следственные органы и написал явку с повинной, настаивая на том, что именно он совершил убийство Жукова. Следствию пришлось возобновить уголовное производство. Подозреваемый утверждал, что за убийство общественного деятеля ему заплатили 1 млн рубле, а заказчиком убийства он назвал сенатора Арашукова.

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Стоит отметить, что появилась информация о возможной причастности сенатора Арашукова и к другим убийствам. Так, по данным РБК, следствие проверяет возможное участие его в убийстве начальника Черкесского СИЗО № 1 Хасана Джанаева в 2006 году, а также к убийству Али Афаунова, начальника службы безопасности, бывшего помощника руководителя администрации президента РФ Назира Хапсирокова, которое было совершено в 2003 году.

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Зятя сенатора от Карачаево-Черкесии назвали заказчиком убийства

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Позже в этот же день был задержан и его отец Рауль Арашуков. Его обвиняют в создании организованного преступного сообщества и хищениях природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.