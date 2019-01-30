Бодрящий напиток: Таможня Италии обнаружила кокаин в кофе из Гондураса

Мадрид, , 19:09 — REGNUM Более шестисот килограмм кокаина обнаружили итальянские таможенники в грузе кофе из Гондураса, 30 января передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению таможни, наркотик находился в мешках с кофе, прибывшим в порт Ливорно из Пуэрто-Кортесе в Гондурасе. Общий вес обнаруженного кокаина составляет 644 килограмма, стоимость — около 130 млн евро ($148 млн).

Также сообщается, что до ареста груз наркотика в кофе прошел через Коста-Рику, где перегружался с корабля на корабль, и испанский порт Альхесирас.

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