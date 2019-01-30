Итальянцы тратят на приготовление пищи 37 минут в день

Рим, , 18:23 — REGNUM В среднем каждый житель Италии тратит 37 минут в день на приготовление пищи, сообщает в среду, 30 января, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные профильного исследования.

Граждане страны по-прежнему считают, что качество еды имеет большое значение (такого мнения придерживаются 97% респондентов), однако у них остается все меньше времени на приготовление пищи, и они чаще, чем раньше, едят в кафе и ресторанах.

41,3% респондентов тратят на приготовление еды от получаса до часа, 40,2% — от 15 до 30 минут. Среднее время, которое тратится на принятие пищи, составляет 29 минут на одну трапезу.