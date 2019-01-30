Анонимное «минирование» добралось до новгородских чиновников

Великий Новгород, , 18:20 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 30 января, после анонимных сообщений об угрозах взрыва эвакуировали чиновников из двух административных зданий — городской администрации и администрации Новгородского района, которая также находится в областном центре. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , факты эвакуации чиновников после получения анонимок с угрозами подтвердил мэр города Сергей Бусурин.

По его словам, с утра правоохранительные органы проверяли все школы и гимназии областного центра, где из-за аналогичных сообщений был приостановлен учебный процесс. Бусурин отметил, что к 17:00 после проверки большинства школ ничего взрывного в помещениях обнаружено в них не было.

«Все школы проверят, и завтра будет нормальный учебный процесс. Хочется в это верить, чтобы такого «марафона», который был утром, больше не было. Меня это всё крайне возмущает, но мы на этот процесс влиять, увы, не можем», — пояснил градоначальник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 30 января в Великом Новгороде после поступивших анонимных угроз были эвакуированы учащиеся и персонал большинства школ города, а также ряда медицинских учреждений — Новгородской областной клинической больницы, клиники № 1, детских поликлиник №№ 1 и 2.

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