Паводок в Тверской области должен пройти безопасно — Руденя

Тверь, , 17:59 — REGNUM Тверская область готовится к безаварийному пропуску весеннего половодья. Вопросы подготовки к предстоящему паводку обсуждались 30 января на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

«В текущем году на территории Тверской области и соседних субъектов Российской Федерации наблюдается высокий снежный покров. Уже сейчас необходимо начать заблаговременные профилактические и подготовительные мероприятия по формированию сил и средств, чтобы обеспечить безопасность жителей, объектов экономики, коммунальной и дорожной инфраструктуры, социальной сферы», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось на заседании, традиционно риски подтоплений в регионе существуют в городах Андреаполь, Белый, Западная Двина, Нелидово, Осташков, Торопец, поселках Жарковский, Максатиха и Пено, а также четырех садоводческих товариществах в Калининском районе.

В этом году в профилактических и противопаводковых мероприятиях в регионе планируется привлечь более 8,5 тыс. специалистов, а также 2,2 тыс. единиц техники. В ближайшее время начнутся проверки состояния гидротехнических сооружений, их подготовка к пропуску дополнительных объёмов воды. На случай если возникнет необходимость в эвакуации людей, подготовлено 12 пунктов временного размещения общей вместимостью до двух тысяч человек.

Игорь Руденя обратил особое внимание на необходимость создания современной системы мониторинга ситуации на водоёмах в режиме он-лайн, внедрения дистанционных средств наблюдения за гидрологической обстановкой в регионе. Сегодня в регионе действуют 19 гидрологических постов, шесть из них уже в этом году будут оснащены современным автоматизированным оборудованием.

Глава региона также дал поручение областному министерству транспорта организовать постоянный мониторинг состояния дорог с участием всех подрядчиков, чтобы выявить потенциально опасные участки и заблаговременно принять меры для недопущения повреждения дорожного полотна и мостовых сооружений в период паводка. Кроме того, как подчеркнул Игорь Руденя, наличие рисков подтопления необходимо предусматривать еще на этапе проектных работ при ремонте или строительстве дорожных объектов.