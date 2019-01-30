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В начальной школе Бергамо 9-летним ученикам рассказывали о геях и гендере

Общество

После рассказов об оральном сексе дети жаловались на недомогание

В начальной школе Бергамо 9-летним ученикам рассказывали о геях и гендере
Геи парад

Бергамо, Италия, 30 января 2019, 17:50 — REGNUM  Сотрудники бергамского института Gabriele Camozzi пытались провести в одной из начальных школ города уроки «сексуальной практики и гендерных отношений», выдавая их за «уроки эмоциональности», передает Il Primato Nazionale в среду, 30 января.

В 2018 году в одной из школ такой курс уже был прочтен: по сообщениям родителей, их детям, которым было 9−10 лет, на первых же занятиях рассказали об оральном сексе, мастурбации, презервативах, «гендерной идентичности» и гомосексуальности. После рассказов об оральном сексе сразу несколько детей жаловались на недомогание.

Родители просят заблаговременно уведомлять их, о чем именно предполагается рассказывать на тех или иных занятиях, чтобы они могли воспользоваться своим правом воздержаться от посещения их детьми таких уроков.

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