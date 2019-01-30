Количество ДТП в Южной Корее в период Корейского нового года увеличилось

Сеул, , 18:28 — REGNUM В Южной Корее проанализировали статистические данные дорожно-транспортных происшествий в период Корейского нового года, сообщает Kyongbuk Ilbo. Представители Корейского управления по транспортной безопасности проанализировали статистику дорожно-транспортных происшествий за последние пять лет и выявили, что количество аварий в состоянии алкогольного опьянения увеличилось с 10,2% до 14,1% в период новогодних праздников. В период трех дневного празднования Корейского нового года за пять лет (с 2013 по 2017 год) произошло 9050 аварий в нетрезвом виде.

Известно, что в 2013 году произошло 1653 аварии, в 2014 — 1741 авария, 2015 году — 1769 аварий, в 2016 году — 1995 и в 2017 году — 1992 аварии.

Кроме того, количество аварий с летальным исходом также увеличилось с 12,1% до 17,2%. За пять лет погибло 195 человек.

Корейский новый год — первый день лунно-солнечного календаря, один из важнейших праздников Кореи. Празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.