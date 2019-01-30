На Ямале дознаватели спустили «на тормоза» дело о спаивании подростка

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 17:42 — REGNUM На Ямале прокуратура выясняет, по какой причине не было возбуждено уголовное дело по факту спаивания школьницы. По возбуждённому уголовному делу не проведено ни одного следственного действия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что в период с апреля по май 2018 года житель города Надым, зная о несовершеннолетнем возрасте своей подруги, неоднократно вовлекал подростка к распитию спиртного.

В ОМВД России по Надымскому району 19 декабря в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ст. 151 ч. 1 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»).

Изучение материалов уголовного дела в Надымской городской прокуратуре показало, что сроки, отведенные для производства дознания, упущены, не проведено ни одного следственного действия.

По требованию прокурора Надыма материалы дела переданы другому дознавателю. Назначено проведение служебной проверки.