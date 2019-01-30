Большинство тяжких преступлений в Ленобласти совершаются пьяными людьми

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:49 — REGNUM Четверть всех преступлений в Ленинградской области совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Всего за 2018 год зафиксировано 2284 таких преступления. При этом в состоянии опьянения в Ленобласти совершаются 75% убийств и 68% случаев причинения тяжких телесных повреждений.

Об этом рассказал депутатам Законодательного собрания Ленобласти 30 января начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.

По словам начальника Главка, всего за прошлый год в Ленобласти было совершено свыше 10 тысяч преступлений, из которых порядка 2,5 тысяч — тяжкие и особо тяжкие. Задержано девять тысяч нарушителей Уголовного кодекса. Половину зафиксированных преступлений составляют преступления имущественного характера: кражи, грабежи, мошенничества и т.д.

В целом Сергей Умнов охарактеризовал ситуацию с преступностью в Ленобласти как стабильную, сохраняющую динамику снижения общего количества преступлений. По его словам, область, как и прежде, относится к числу наименее криминогенных субъектов РФ, а уровень преступности существенно уступает среднероссийскому.

Главной проблемой для областной полиции Умнов назвал кадровую ситуацию. Несмотря на ее постепенное улучшение, сейчас некомплект участковых инспекторов в Ленобласти составляет 7%, хотя год назад он был около 20%.

Отвечая на вопросы о преступности среди мигрантов, Сергей Умнов сообщил, что большая часть уголовных дел в отношении мигрантов — за подделку документов и незаконную миграцию.

«С точки зрения корыстно-насильственных преступлений — иностранцами совершаются 5% из них. Немного вроде бы, но есть и тяжкие: изнасилования, убийства, кражи. Спектр достаточно широк. И их социальная значимость меньше не становится. Так что мы наращиваем усилия, чтобы как можно больше выдворять людей, нарушивших закон», — пояснил глава ГУ МВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, петербургским депутатам сегодня же Сергей Умнов сообщил, что преступность среди иностранцев в Петербурге возросла за 2018 года на 8%. Он связал это с ростом миграции и чемпионатом мира по футболу.