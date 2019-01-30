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В Твери из-за ложных вызовов о бомбе эвакуировали восемь тысяч человек

Общество

Информация о минировании не подтвердилась ни в одном случае

В Твери из-за ложных вызовов о бомбе эвакуировали восемь тысяч человек
Иван Шилов © ИА REGNUM

Тверь, 30 января 2019, 17:09 — REGNUM  В 24 административных зданий и соцучреждений Твери поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах 30 января. Информация подтверждения не получила. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Сообщения поступали в утреннее время по телефонной почте, все они были однотипными. Сотрудниками УФСБ России по Тверской области, УМВД России по Твери, региональных Управлений Росгвардии и МЧС из объектов были эвакуированы около восьми тысяч человек персонала и посетителей.

«Хотел бы поблагодарить наши спецслужбы: Федеральную службу безопасности, МВД России, МЧС. Все было отработано высокопрофессионально — проверка зданий и прилегающих к ним территорий. Информация подтверждения не получила», — прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

Уже установлено, что сообщения о заложенных устройствах были отправлены с зарубежных IP-адресов, в настоящее время они заблокированы уполномоченными органами Тверской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января по регионам России прокатилась третья с начала недели волна ложных сообщений о минированиях. Эвакуации административных, образовательных, лечебных, торговых учреждений проводились в Орле, Смоленске, Иванове, Липецке, Владимире, Краснодаре, Ставрополе и других городах.

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