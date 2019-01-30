Руководство района в Дагестане наказали за мусорные свалки

с. Леваши, Дагестан, , 17:43 — REGNUM Грубейшие нарушения содержания территорий населенных пунктов, вызванные ненадлежащим санитарным состоянием, выявлены в восьми сёлах Левашинского района Дагестана. На администрацию муниципалитета наложен штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что мусорные свалки в районе не огорожены. Твердые бытовые и пищевые отходы, строительный мусор и бытовая химия при заполнении свалки не вывозятся на полигон, а сжигаются прямо на месте со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, специалисты обнаружили многочисленные несанкционированные свалки. На администрацию района было составлено восемь протоколов.

Читайте также: Правительство РФ поможет Дагестану ликвидировать крупные свалки

Как сообщало ИА REGNUM , в рамках федерального проекта «Чистая страна» в Дагестане будет ликвидировано девять крупных свалок. На эти цели из федерального бюджета выделено 496,7 млн рублей, ещё 29,25 млн направят из республиканской казны.

Свалки расположены на территории городов Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизляр, Кизилюрт и Хасавюрт. Их суммарная площадь достигает 58,6 га, а общая масса накопленных отходов составляет порядка 440 тысяч тонн.

Читайте также: В четырёх городах Дагестана построят комплексы по сортировке мусора