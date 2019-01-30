Беглова просят поддержать разработчиков концепции нового Музея блокады

Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина обратилась к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой сохранить и поддержать уникальный коллектив ученых, разработавших концепцию нового музейно-выставочного комплекса (МВК) «Оборона и блокада Ленинграда». Об этом ИА REGNUM сообщили 30 января в пресс-службе петербургских справороссов.

Как известно, Смольный заморозил процесс создания МВК, который предполагалось разместить вместе с Институтом памяти о блокаде на Смольной набережной Санкт-Петербурга. Как заявляют власти, вопрос о создании комплекса нуждается в дальнейшей проработке.

В своем обращении Марина Шишкина напоминает, что в целях формирования экспозиции МВК была собрана рабочая группа, состоящая из историков и музейных работников Санкт-Петербурга. Она разработала тематико-экспозиционный план и сценарий будущей экспозиции, составила подробные справки по более чем 30 темам, подготовила к публикации ряд сборников документов.

«Фактически впервые после распада Советского Союза в Санкт-Петербурге появился неформальный исследовательский институт, который последовательно и продуктивно занимается изучением блокады Ленинграда, многие аспекты которой по-прежнему изучены недостаточно», — отмечает лидер петербургской «СР».

По ее убеждению, необходимо создание полноценного научно-исследовательского института изучения памяти о блокаде Ленинграда, основой которого и могла бы стать рабочая группа историков и специалистов музейного дела во главе с доктором исторических наук Никитой Ломагиным, профессионально занимающимся изучением блокадной темы.

«Сами ученые подсчитали, что для продолжения исследований и дальнейшего развития научной деятельности им необходимо 5−7 млн рублей в год. Речь идет о формировании уникальной научной школы Санкт-Петербурга по изучению истории блокадного Ленинграда», — подчеркивает Марина Шишкина.

«Санкт-Петербург обязан сохранить уникальный коллектив ученых, разработавших концепцию нового блокадного музея», — добавляет политик.

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Музейный комплекс планировали построить за 6 млрд рублей по проекту «Студии-44» архитектора Никиты Явейна, который победил в конкурсе еще в сентябре 2017 года. Однако с приходом в Смольный Беглова реализация проекта была остановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад депутат Заксобрания от «Справедливой России» Алексей Ковалёв решил узнать причины «заморозки» проекта нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной у врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Он направил соответствующее обращение 25 января.

Ковалёв предполагает, что «заморозка» проекта МВК направлена на «зачистку» участка» под инвесторов. В СМИ появилась информация, что у проекта МВК возникли влиятельные оппоненты, требующие изменить выбранную локацию комплекса.

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Ранее историк Никита Ломагин в интервью ИА REGNUM заявил, что всемирно-историческому масштабу Ленинградской эпопеи во время Второй мировой войны должен соответствовать новый Музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда».

«Если мы — те люди, кто серьезно занимается этой темой, у кого есть силы, — не реализуем сегодня проект Музейно-выставочного комплекса, то я не уверен, что через 10−15 лет найдется та критическая масса желаний, ресурсов и воли для того, чтобы это сделать», — сказал ученый.

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