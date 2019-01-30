Среда, 30 Января 2019 года
16:31:12 МСК

Италия не верит ЕС: мигранты не сойдут на берег до официального соглашения

Общество

Мигранты с корабля Sea Watch отправятся в шесть европейских стран

Италия не верит ЕС: мигранты не сойдут на берег до официального соглашения
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Рим, 30 января 2019, 16:02 — REGNUM  Мигранты с корабля Sea Watch будут впущены на территорию Италии только после того, как будет подписано официальное соглашение об их принятии с правительствами других стран ЕС, передает Il Fatto Quotidiano в среду, 30 января.

Ожидается, что 47 мигрантов будут отправлены в Германию, Францию, Португалию, Мальту, Румынию и Люксембург. Несколько мигрантов останется в Италии.

Ранее коллеги по ЕС уже неоднократно обещали Италии вносить свой вклад в прием мигрантов — вообще или в конкретных ситуациях, однако позднее, как правило, выполняли свои незадокументированные обещания не в полном объеме или не выполняли вообще.

Корабль Sea Watch находится в море уже около недели, в настоящее время — в территориальных водах Италии в окрестностях Сиракуз. Власти Италии ранее заявляли, что не намерены делать исключения для этой группы мигрантов и впускать их в страну.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Прежде огромная доля мигрантов направлялась именно в Италию, никакой реальной поддержки ЕС не оказывал, отмечают министры.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: Перевозчики нелегальных мигрантов жалуются на правительство Италии в ЕСПЧ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить