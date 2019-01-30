30% жителей Франции против применения полицией резиновых пуль — опрос

Париж, , 16:19 — REGNUM Согласно результатам недавнего опроса, проведенного институтом Promise Consulting Institute, специализирующимся на маркетинге и исследованиях, только 30% жителей Франции заявили, что поддерживают запрет на использование правоохранительными органами резиновых пуль во время столкновений с манифестантами, сообщает Le Figaro.

Отвечая на вопрос, почему вы выступаете против применения резиновых пуль, респонденты подчеркнули серьезные травмы, которые оно может нанести или его несоразмерное использование полицией.

Согласно опросу, среди сторонников запрета на использование резиновых пуль женщины (33%) и мужчины (28%), провинциалы (31%) и респонденты из центрального региона Иль-де-Франс (26%), респондентов в возрасте от 50 до 64 лет — 36%, а в возрасте от 18 до 34 лет — 27%.

Известно, что 62% респондентов заявили, что хотели бы сохранить эту меру, а 8% воздержались от ответа.

Напомним, в январе 2019 года во Франции был поднят вопрос о запрете на использование стражами порядка резиновых пуль и гранат во время манифестаций в связи с большим количеством пострадавших. Речь идет об оборонительных средствах типа «флэш-болл».