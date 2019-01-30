Директоров школ в Дагестане уличили в хищении средств Фонда соцстрахования

Махачкала, , 15:51 — REGNUM Директора пяти средних общеобразовательных школ Левашинского района Дагестана стали фигурантами уголовных дел по подозрению в служебном подлоге и мошенничестве в сфере страхования. Их уличили в хищении средств в размере от 600 тысяч до 2,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Установлено, что подозреваемые в 2015 году вносили заведомо ложные сведения в ежеквартальные расчеты, содержащие информацию о начисленных и уплаченных взносах на обязательное социальное страхование работников школ. Фиктивные сведения также вносились в заявки о выделении учреждению средств на погашение задолженности по обязательному медстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Таким образом, Фонду социального страхования Дагестана был причинен значительный ущерб.

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Как сообщало ИА REGNUM , директора одной из школ дагестанского города Кизляра подозревают в присвоении премий педагогов в размере 196 тысяч рублей. Руководитель в декабре 2017 года убедил пятерых учителей, что выплаты им якобы были начислены ошибочно, и потребовал вернуть деньги обратно в кассу Кизлярского района. Полученные средства злоумышленник присвоил себе.

Перед этим директора школы в Цунтинском районе Дагестана уличили в незаконном получении более 280 тысяч рублей. Фигурант дела, как полагает следствие, с августа 2014 по ноябрь 2015 года составлял фиктивные выписки из приказов об оплате труда на несуществующих работников. Руководитель свою вину признал и возместил причинённый ущерб.

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