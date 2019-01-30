Среда, 30 Января 2019 года
15:52:07 МСК

Директоров школ в Дагестане уличили в хищении средств Фонда соцстрахования

Общество

Возбуждено пять уголовных дел

Махачкала, 30 января 2019, 15:51 — REGNUM  Директора пяти средних общеобразовательных школ Левашинского района Дагестана стали фигурантами уголовных дел по подозрению в служебном подлоге и мошенничестве в сфере страхования. Их уличили в хищении средств в размере от 600 тысяч до 2,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Установлено, что подозреваемые в 2015 году вносили заведомо ложные сведения в ежеквартальные расчеты, содержащие информацию о начисленных и уплаченных взносах на обязательное социальное страхование работников школ. Фиктивные сведения также вносились в заявки о выделении учреждению средств на погашение задолженности по обязательному медстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Таким образом, Фонду социального страхования Дагестана был причинен значительный ущерб.

Читайте также: Директор школы в Дагестане присвоил себе премии учителей

Как сообщало ИА REGNUM , директора одной из школ дагестанского города Кизляра подозревают в присвоении премий педагогов в размере 196 тысяч рублей. Руководитель в декабре 2017 года убедил пятерых учителей, что выплаты им якобы были начислены ошибочно, и потребовал вернуть деньги обратно в кассу Кизлярского района. Полученные средства злоумышленник присвоил себе.

Перед этим директора школы в Цунтинском районе Дагестана уличили в незаконном получении более 280 тысяч рублей. Фигурант дела, как полагает следствие, с августа 2014 по ноябрь 2015 года составлял фиктивные выписки из приказов об оплате труда на несуществующих работников. Руководитель свою вину признал и возместил причинённый ущерб.

Читайте также: Директора школы в Дагестане уволили за служебный подлог

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы в образовательной сфере
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить