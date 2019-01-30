Наталья Поклонская стала героиней мема о «вселенской несправедливости»

Москва, , 17:00 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») стала героем мема о «вселенской несправедливости», набирающего популярность среди англоязычных пользователей. На Reddit появляется всё больше шуток, шаблоном для которых послужил снимок Поклонской. На нём она запечатлена сидящей в окружении множества микрофонов СМИ

Фотографию сделал сотрудник издания Kazanfirst Никита Перфильев еще в марте 2014 года. Будучи прокурором Крыма, Поклонская на пресс-конференции отвечала на вопросы об убийстве военных на территории украинской воинской части в Симферополе. Имена других участников пресс-конференции, в том числе недовольного мужчины (запечатлённого на этом же фото), в СМИ не освещались.

Уже тогда снимок можно было встретить на различных ресурсах, в том числе на Reddit. В конце января 2019 года фотография вновь появилась на сайте, и на этот раз пользователи пророчат ей широкую популярность. Сначала они использовали кадр, чтобы показать несправедливое внимание к женским проблемам, тогда как мужчины тоже с ними сталкиваются.

Со временем мем стал более универсальным.

Ранее героями нового мема в Twitter стали Джоан Роулинг и вселенная Гарри Поттера. Так как писательница публикует в своём микроблоге различные неожиданные подробности о волшебном мире, поклонники решили предположить, что бы в той или иной ситуации сказала типичная Роулинг.

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