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Наталья Поклонская стала героиней мема о «вселенской несправедливости»

Общество

Шаблоном для мема послужил снимок с пресс-конференции, на котором Поклонская запечатлена сидящей в окружении множества микрофонов СМИ

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Наталья Поклонская стала героиней мема о «вселенской несправедливости»
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Парни с депрессией/ девушки с депрессией

Москва, 30 января 2019, 17:00 — REGNUM  Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») стала героем мема о «вселенской несправедливости», набирающего популярность среди англоязычных пользователей. На Reddit появляется всё больше шуток, шаблоном для которых послужил снимок Поклонской. На нём она запечатлена сидящей в окружении множества микрофонов СМИ

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Наталья Поклонская на пресс-конференции
© Kazanfirst
Наталья Поклонская на пресс-конференции

Фотографию сделал сотрудник издания Kazanfirst Никита Перфильев еще в марте 2014 года. Будучи прокурором Крыма, Поклонская на пресс-конференции отвечала на вопросы об убийстве военных на территории украинской воинской части в Симферополе. Имена других участников пресс-конференции, в том числе недовольного мужчины (запечатлённого на этом же фото), в СМИ не освещались.

Уже тогда снимок можно было встретить на различных ресурсах, в том числе на Reddit. В конце января 2019 года фотография вновь появилась на сайте, и на этот раз пользователи пророчат ей широкую популярность. Сначала они использовали кадр, чтобы показать несправедливое внимание к женским проблемам, тогда как мужчины тоже с ними сталкиваются.

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Мужчины, которых насилуют/ Женщины, с которыми пофлиртовали
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Мужчины, которых насилуют/ Женщины, с которыми пофлиртовали
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Одинокие отцы/ Матери-одиночки
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Одинокие отцы/ Матери-одиночки

Со временем мем стал более универсальным.

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Я/ Моя собака/ Девушки на улице
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Я/ Моя собака/ Девушки на улице
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Я никогда не употреблял наркотики/ Я поборола наркотическую зависимость
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Я никогда не употреблял наркотики/ Я поборола наркотическую зависимость
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Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit

Ранее героями нового мема в Twitter стали Джоан Роулинг и вселенная Гарри Поттера. Так как писательница публикует в своём микроблоге различные неожиданные подробности о волшебном мире, поклонники решили предположить, что бы в той или иной ситуации сказала типичная Роулинг.

Читайте ранее в этом сюжете: Джоан Роулинг и вселенная Гарри Поттера стали героями нового мема

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