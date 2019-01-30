«Жри тут, и быстрее!»: методами воспитания в смоленской школе занялся СКР

Смоленск, , 15:46 — REGNUM В Смоленске следователи проверяют информацию об издевательствах учителя одной из городских школ над восьмилетним учеником. Об этом пресс-служба СУ СКР сообщила 30 января.

«По предварительным данным, инцидент произошел в столовой, где на глазах у детей педагог нанесла второкласснику телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.

В следственных органах обещают по итогам проверки дать принципиальную правовую оценку действиям педагога, а также иным должностным лицам образовательного учреждения, допустившим данный инцидент.

О ЧП в школьной столовой сообщил портал Readovka — в редакцию обратилась мать мальчика, рассказавшая, что учитель буквально терроризирует ее сына. Женщина, воспитывающая сына в одиночку, рассказала, что ее ребенок ужинает в группе продленного дня. Съесть свою порцию не всегда успевает, и потому с поваром договорились, что часть порции мальчик будет забирать в пакете домой. Однако это, видимо, не понравилось учителю мальчика. Домой ребенок пришел с расцарапанным лицом.

«При всех детях, прямо в столовой около 11:12 утра она схватила за ухо моего сына и кричала: «Жри! Жри тут, и быстрее!». Когда я пришла забирать своего сына, мне об этом рассказали его друзья. Я была в шоке от услышанного. Мой мальчик ничего не сказал, боясь, что учитель об этом узнает», — цитирует издание женщину.