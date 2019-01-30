В THQ Nordic прокомментировали перенос Metro Exodus из Steam

Стокгольм, , 17:03 — REGNUM Компания THQ Nordic, которой принадлежит издатель Deep Silver, прокомментировала решение сделать Metro Exodus эксклюзивом для магазина Epic Games Store. THQ Nordic не поддерживают поступок Deep Silver и не имеют к нему никакого отношения, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

https://twitter.com/THQNordic/status/1090217924357443584

В THQ Nordic заявили, что решение перевести Exodus в Epic Games Store в качестве временного эксклюзива было принято компанией Koch Media (которой с 2018 года владеет THQ Nordic), так как Metro является их интеллектуальной собственность.

Также сообщается, что THQ Nordic не исключает возможности делать игры временными эксклюзивами в будущем, но сейчас они хотят предоставлять геймерам как можно больше возможностей для удобной покупки игр.

Напомним, что ранее компания Deep Silver решила сделать Metro Exodus эксклюзивом Epic Games Store на один год со дня релиза. Пользователи, предзаказавшие игру в Steam, всё равно смогут поиграть, но дальнейшие покупки на этой платформе заблокированы. Представители Valve (разработчики Steam) сообщили, что такое решение является «нечестным по отношению к аудитории».

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