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В 2018 году в Средиземном море гибли шесть мигрантов в день

Общество

В 2018 году погибли или пропали без вести 2275 человек

Рим, 30 января 2019, 15:45 — REGNUM  В 2018 году при попытке достичь берегов Европы в Средиземном море погибли или пропали без вести 2275 человек, сообщает в среду, 30 января, информагентство Askanews со ссылкой на данные агентства ООН по делам беженцев.

В среднем каждый день в море гибли шесть человек.

По итогам года в Европу прибыли 139 тысяч мигрантов и беженцев, что стало самым низким показателем за последние пять лет.

В ООН отмечают, что число жертв растет, а количество спасательных операций сокращается, и маршрут из северной Африки к берегам Европы остается самым опасным в мире.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.

Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Прежде огромная доля мигрантов направлялась именно в Италию, никакой реальной поддержки ЕС не оказывал, отмечают министры.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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