Названо число новорожденных в Южной Корее в 2018 г

Сеул, , 15:58 — REGNUM Согласно данным Статистической службе Республики Корея, количество новорожденный в ноябре 2018 года составило 25 300, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает MSN.

Известно, что в стране в период с января по ноябрь 2018 года в общей сложности родилось 303 900 малыша. Предполагается, что к моменту публикации полных статистических данных (декабрь 2018 года), количество новорожденных не превысит 330 тыс детей.

Согласно новостному источнику, число новорожденных в 2018 году было самым низким с 1981 года, когда начали вести статистику. Основными причинами снижения уровня рождаемости являются снижение количества браков и того, что женщины не хотят рожать до 30 лет.