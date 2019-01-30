Среда, 30 Января 2019 года
15:39:21 МСК

Скворцова: Заболеваемость гриппом в России снизилась в 13 раз

Общество

В 2018 году было привито 49% населения

Москва, 30 января 2019, 15:37 — REGNUM  Министерство здравоохранения более чем в 2,6 раза нарастило охват вакцинации граждан России с момента запуска первого национального проекта по профилактике гриппа в 2006 году. Об этом сегодня, 30 января, на заседании правительства РФ завила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, сообщается на сайте Кремля.

По её словам, с 2006 года по 2018 год более чем в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом населения страны.

В 2018 году планировалось привить не менее 45% населения. В результате привили 49% — 70 млн 800 тыс. человек, при этом 63% детей — 18,5 млн человек.

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом стала повышаться на двух последних неделях 2018 года и до прошлой недели не превышала базовый эпидпорог», — отметила глава Минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 января, президент России Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства РФ.

Читайте также: Путин обсудит с правительством РФ развитие туризма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить