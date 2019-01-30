Скворцова: Заболеваемость гриппом в России снизилась в 13 раз

Москва, , 15:37 — REGNUM Министерство здравоохранения более чем в 2,6 раза нарастило охват вакцинации граждан России с момента запуска первого национального проекта по профилактике гриппа в 2006 году. Об этом сегодня, 30 января, на заседании правительства РФ завила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, сообщается на сайте Кремля.

По её словам, с 2006 года по 2018 год более чем в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом населения страны.

В 2018 году планировалось привить не менее 45% населения. В результате привили 49% — 70 млн 800 тыс. человек, при этом 63% детей — 18,5 млн человек.

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом стала повышаться на двух последних неделях 2018 года и до прошлой недели не превышала базовый эпидпорог», — отметила глава Минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 января, президент России Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства РФ.

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