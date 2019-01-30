Медики бьют тревогу: в Дагестане растёт число детей, заболевших корью

Махачкала, , 15:45 — REGNUM Медики в Дагестане бьют тревогу: в республике в январе 2019 года зарегистрировано уже 23 случая заражения корью. Прячем основная доля заболевших приходится на малолетних детей. Тенденция к распространению кори продолжается, как сообщает минздрав региона, уже третий год. Если в 2016 году опасную инфекцию в Дагестане подхватили лишь три человека, то в 2017 году их стало 98, а в 2018 году число заболевших выросло ещё в три раза — почти до 280 человек. В 2019 году есть риск, что этот показатель будет превзойден.

Основная причина роста числа заболевших — участившиеся случаи отказов от вакцинации. Страх перед прививками, точнее — их последствиями, набирает всё более массовый характер. Многие родители, начитавшись и наслушавшись различных страшилок, отказываются делать своим детям прививки и сами также не желают проходить эту процедуру.

«Не видя болезней, родители не верят, что они актуальны. Однако известно много случаев, когда непосредственная угроза для собственной жизни заставила поверить, что эти инфекции есть, они опасны, а прививка действительно спасает», — передаёт пресс-служба регионального минздрава слова главного эпидемиолога Дагестана Муслимат Гасановой. В ведомстве в очередной раз добавляют, что корь является опасным и потенциально летальным заболеванием.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане введен временный запрет на прием в образовательные учреждения детей, не привитых от кори и паротита. Речь идёт в том числе и о кружках и секциях. Кроме того, ввиду сложившейся ситуации в больницах республики действует запрет на плановую госпитализацию непривитых детей.

Однако зачастую родители отдают своих сыновей и дочерей в частные учреждения, многие из которых принимают и без профилактических прививок. В результате в подобных местах периодически происходят вспышки кори. Последний случай массового заражения был выявлен в частном детском саду «Маидат» в городе Махачкале. В больнице оказались девять воспитанников дошкольного учреждения в возрасте от двух до шести лет.