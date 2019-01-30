Суд в Петербурге арестовал женщину, заморившую голодом своего сына

Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Кировский районный суд Санкт-Петербурга своим решением от 30 января заключил под стражу Викторию С., которая обвиняется в умышленном убийстве своего малолетнего сына путем его доведения до крайней степени истощения. Эта чудовищная история вызвала общественный резонанс в Северной столице.

Женщина арестована на два месяца, по 27 марта 2019 года, сообщили в судебной пресс-службе города.

Напомним, тело истощенного ребенка было обнаружено 28 января в квартире дома по Кронштадтской улице. При этом матери рядом с малышом не было — он был оставлен на попечение другой женщины.

Как полагает следствие, 31-летняя Виктория С., имея косвенный умысел на убийство сына и достоверно зная об отсутствии у него регулярного питания, передала его своей знакомой, не убедившись в ее состоянии осуществлять должный уход за ребенком. В результате этого наступила смерть ребенка от кахексии.

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Как сообщили 29 января в аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга, мать часто уходила из дома, оставляя сына под присмотром знакомой, которой платила вознаграждение.

«Эта женщина толком не смогла объяснить, почему ребенок был доведен до такого состояния: на момент опроса следователями она была пьяна», — отметили в аппарате уполномоченного по правам ребенка. Позже стало известно, что «нянька» скончалась.

Также стало известно, что мать ребенка, ранее попавшая в поле зрения сотрудников опеки и детской поликлиники, уклонялась от наблюдения. На учете семья не состояла, хотя о неблагополучии в ней знали.

В этой семье есть еще двое старших сыновей, 10 и 14 лет, они живут отдельно от матери, причем, в отношении старшего женщина лишена родительских прав.

Напомним, что прокуратура и СКР намерены проверить ответственность за случившееся должностных лиц Кировского района и МО «Автово».

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