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Жириновский предложил священникам присутствовать при регистрации браков

Общество

Новая церемония

Москва, 30 января 2019, 15:15 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил поменять церемонию бракосочетания в ЗАГСах, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Почему бы не разрешить священникам присутствовать при регистрации брака в ЗАГСе? Эта женщина, когда говорит: «ваш союз скреплен, поцелуйтесь, вот колечки», — не действует это. Пусть стоит священник! Пусть депутат стоит!.. Должен быть особый ритуал», — заявил Жириновский в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

Парламентарий полагает, что ЗАГСы — забюрократизированы.

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