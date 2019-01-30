Жириновский предложил священникам присутствовать при регистрации браков

Москва, , 15:15 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил поменять церемонию бракосочетания в ЗАГСах, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Почему бы не разрешить священникам присутствовать при регистрации брака в ЗАГСе? Эта женщина, когда говорит: «ваш союз скреплен, поцелуйтесь, вот колечки», — не действует это. Пусть стоит священник! Пусть депутат стоит!.. Должен быть особый ритуал», — заявил Жириновский в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

Парламентарий полагает, что ЗАГСы — забюрократизированы.