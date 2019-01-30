Опрос: бывший премьер Южной Кореи — самый популярный кандидат в президенты

Сеул, , 15:45 — REGNUM Хван Гё Ан мог бы одержать победу на президентских выборах в Республике Корея, если бы они состоялись в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Исследование проводилось с 21 по 25 января организацией Realmeter среди 2500 совершеннолетних граждан.

За бывшего премьер-министра, который несколько месяцев исполнял обязанности президента в 2016—2017 годах после импичмента Пак Кын Хе, готовы проголосовать 17,1% опрошенных, что на 3,6% выше, чем в декабре. Его ближайшим конкурентом является действующий премьер-министр Ли Нак Ён с результатом в 15,3%. Именно эти два политика — консерватор Хван Гё Ан и либерал Ли Нак Ён — являются главными претендентами на пост президента на выборах, которые состоятся в 2022 году.