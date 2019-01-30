Среда, 30 Января 2019 года
15:46:10 МСК

Опрос: бывший премьер Южной Кореи — самый популярный кандидат в президенты

Общество

Ранее Хван Гё Ан вступил в главную оппозиционную партию

Сеул, 30 января 2019, 15:45 — REGNUM  Хван Гё Ан мог бы одержать победу на президентских выборах в Республике Корея, если бы они состоялись в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Исследование проводилось с 21 по 25 января организацией Realmeter среди 2500 совершеннолетних граждан.

За бывшего премьер-министра, который несколько месяцев исполнял обязанности президента в 2016—2017 годах после импичмента Пак Кын Хе, готовы проголосовать 17,1% опрошенных, что на 3,6% выше, чем в декабре. Его ближайшим конкурентом является действующий премьер-министр Ли Нак Ён с результатом в 15,3%. Именно эти два политика — консерватор Хван Гё Ан и либерал Ли Нак Ён — являются главными претендентами на пост президента на выборах, которые состоятся в 2022 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить