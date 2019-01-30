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Южная Корея выделила $54 млн на создание подводных лесов

Общество

Растения необходимы для восстановления морской экосистемы

Южная Корея выделила $54 млн на создание подводных лесов
PollyDot
Кораллы

Сеул, 30 января 2019, 18:07 — REGNUM  Правительство Республики Корея серьезно озабочено состоянием морской экосистемы и намерено потратить 54 миллиона долларов на её восстановление. В частности, планируется высадить так называемые «подводные леса», представляющие собой скопление разнообразных водорослей и кораллов.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, средства будут выделены из бюджета министерства по делам океанов. Цель проекта — создание подходящих условий обитания рыб и других морских жителей, которые серьезно страдают от глобального потепления и гибели растительности. Водоросли и кораллы будут высажены в 22 зонах общей площадью 3130 гектаров. Вид растений будет зависеть от особенностей того или иного региона. Кроме того, планируется выпустить в море тысячи искусственно выращенных рыб, чтобы восстановить природный баланс.

В то же время проект министерства несёт и экономическую выгоду: благодаря предпринятым мерам, как ожидается, значительно вырастет вылов рыбы и увеличится производство морепродуктов.

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Зарубежная хроника
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