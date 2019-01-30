Первый южнокорейский спутник введён в эксплуатацию

Сеул, , 15:12 — REGNUM Первый метеорологический спутник, полностью произведённый в Южной Корее, 29 января начал свою работу и уже прислал первые данные. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yohap.

Спутник «Чхоллян-2А», также известный как GEO-KOMPSAT-2A, располагается на геостационарной орбите на высоте 36 тысяч километров. Он был запущен в космос ещё пятого декабря на борту европейской ракеты-носителя Ariane с космодрома Куру во Французской Гвиане. На орбиту аппарат вышел 22 декабря, однако он был введён в эксплуатацию лишь 27 января, когда начал делать первые снимки атмосферных явлений. По сравнению с аппаратом первого поколения, «Чхоллян-2А» обладает значительно более совершенной оптикой и может передавать бóльшие объемы данных в 18 раз быстрее. Одной из задач спутника станет мониторинг состояния воздуха на предмет содержания микропыли и смога, от которых регулярно страдает Южная Корея.

Отмечается, что спутник будет работать в тестовом режиме в течение шести месяцев, а общий расчётный срок его работы составляет 10 лет.