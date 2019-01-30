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СМИ КНДР: в Северной Корее выросла популярность онлайн-шоппинга

Общество

В последние годы северокорейцы используют локальный интернет все активнее

Пхеньян, 30 января 2019, 16:43 — REGNUM  Граждане Северной Кореи стали значительно чаще использовать локальный интернет для совершения онлайн-покупок. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР.

В частности, главная газета Трудовой партии Кореи «Нодон Синмун» пишет, что самым популярным сайтом является Манмульсан, который позволяет пользователям совершать покупки через интернет; он является своеобразным аналогом американского Amazon. Кроме того, с его помощью стало возможно купить билет на самолёт — спрос на эту услугу в последнее время устойчиво растёт, утверждает «Нодон Синмун».

Несмотря на сложившийся образ Северной Кореи как закрытой страны с неразвитой интернет-инфраструктурой, около шести миллионов человек — четверть всего населения — имеет смартфоны и доступ в интернет, который, впрочем, изолирован от мировой сети. Интернет и сотовая связь в Северной Корее появились ещё в 2008 году, когда в стране был запущен оператор «Корёлинк». В его создание инвестировала египетская корпорация Orascom, и за 10 лет число абонентов выросло более чем в тысячу раз.

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Зарубежная хроника
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