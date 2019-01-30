Транспортная система столицы Новой Зеландии парализована из-за жары

Веллингтон, , 15:11 — REGNUM Новая Зеландия оказалась не готова к приходу аномальной жары, и ряд крупнейших городов, в том числе и столица — Веллингтон, столкнулись с многочисленными трудностями. В частности, из-за высокой температуры была нарушена работа транспортной системы, сообщает новозеландское новостное издание The New Zealand Herald.

28 января температура воздуха в Веллингтоне перевалила за 30-градусную отметку и превысила рекордное значение в 30,3 градусов. Это привело к перегреву проводов и повсеместным сбоям в работе электронных систем и, как следствие, транспортному коллапсу. Так, с перебоями подавались электроэнергия на железнодорожные линии Хатт и Джонсонвиль — на несколько часов было отменено движение поездов, что затронуло более 8 тысяч человек. Многие горожане решили воспользоваться наземным транспортом и автомобилями, и это привело к многокилометровым заторам. Ситуацию усугубили светофоры, некоторые из которых выходили из строя.

Метеорологи предупреждают, что жара продержится ещё несколько дней, поэтому власти просят граждан не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости. Однако из-за высокой температуры также растёт потребление электричества для охлаждения домов и увеличивается расход воды — нельзя исключать возникновения новых инцидентов.