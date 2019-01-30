Патриарх Кирилл объяснил опасность использования гаджетов

Москва, , 15:07 — REGNUM Массовое использование гаджетов в современном обществе несёт в себе большие риски концентрации глобальной информации в руках узкого круга лиц. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Рождественских парламентских встреч в Госдуме.

«Чтобы соблазнить человека, дьявол используется всегда два человеческих стремления: стремление к удовольствиям и удобствам. Как удобны гаджеты! Мы уже не представляем себе жизни без этих гаджетов. Удобно, значит люди будут их использовать. Но что происходит в результате использования гаджетов? Абсолютно неконтролируемое распространение информации с этих гаджетов по тем адресам, о которых мы ничего не знаем», — заявил патриарх Кирилл.

В конце концов, технически всё это может концентрироваться «в каком-то месте накопления этой глобальной информации», считает он.

«Уверяю вас, не на территории нашей страны. Говорят, что уже это всё существует, но те, кто накапливают эту информацию, не могут разработать методологию их использования — столь огромен массив этой информации. Но если завтра разработают? Если в каком-то месте, опять-таки не на территории нашего отечества вся эта информация будет доступна для анализа, для системазиации? Те, кто будет иметь эту вселенскую глобальную информацию, будут владеть миром», — указал он.

«Иногда крутят в висках, когда мы это говорим, снисходительно улыбаются, что с них взять с этих старорежимных людей, всё они против прогресса… Не против прогресса — но совершенно очевидно, что современный прогресс несёт в себе опасности в первую очередь для свободы человека! Потому что подлинная свобода не предполагает глобального контроля над человеческой личностью. Глобальный контроль предполагает апокалиптическая перспектива развития человеческого рода», — заключил он.

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