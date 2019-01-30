Минздрав Украины отказался признать эпидемию кори

Киев, , 15:04 — REGNUM Украинский минздрав не будет объявлять эпидемией распространение кори в стране. Об этом заявила 30 января журналистам исполняющая обязанности главы министерства Ульяна Супрун.

Она отметила, что эпидемия — всего лишь слово, не имеющее значения. Объявления эпидемии не будет.

Гораздо важнее слов действия. Необходимо предпринять меры для вакцинирования населения, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, только в 2018 году корью на Украине заразились около 55 тыс. человек. Ранее Супрун написала в соцсети, что с корью в стране нужно покончить так же, как с памятниками Владимиру Ленину.

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