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Глобальный индекс коррупции: Пакистан на 117 месте

Общество

Положение страны в рейтинге не улучшилось

Глобальный индекс коррупции: Пакистан на 117 месте
JustTrid
Отдел делопроизводства. Пакистан

Исламабад, 30 января 2019, 15:42 — REGNUM  29 января международное агентство Transparency International опубликовало отчёт «Индекс восприятия коррупции», в котором упоминается ситуация в Пакистане.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Пакистан сохранил своё положение в глобальном рейтинге: он по-прежнему на 117 месте из 180. Как отметил представитель Transparency International в Пакистане Сохаил Музаффар, коррупция в стране создаёт «порочный круг», оказывая давление на и без того уязвимую демократию. Он также потребовал «примерно наказать» всех, кто связан с коррупционными преступлениями.

Борьба с коррупцией стала одной из основных целей партии «Движение за справедливость», одержавшей победу на всеобщих выборах в июле 2018 года.

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Зарубежная хроника
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