Глобальный индекс коррупции: Пакистан на 117 месте

Исламабад, , 15:42 — REGNUM 29 января международное агентство Transparency International опубликовало отчёт «Индекс восприятия коррупции», в котором упоминается ситуация в Пакистане.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Пакистан сохранил своё положение в глобальном рейтинге: он по-прежнему на 117 месте из 180. Как отметил представитель Transparency International в Пакистане Сохаил Музаффар, коррупция в стране создаёт «порочный круг», оказывая давление на и без того уязвимую демократию. Он также потребовал «примерно наказать» всех, кто связан с коррупционными преступлениями.

Борьба с коррупцией стала одной из основных целей партии «Движение за справедливость», одержавшей победу на всеобщих выборах в июле 2018 года.