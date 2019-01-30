Екатеринбургу пообещали мусоросортировочные заводы не раньше 2023 года

Екатеринбург, , 17:58 — REGNUM Мусороперерабатывающие заводы в Екатеринбурге начнут строиться только в 2020 году и будут построены не ранее чем в 2023 году. Об этом заявил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В планах по Екатеринбургу есть строительство двух мусоросортировочных комплексов с объёмом в 400−450 тысяч тонн каждый. Они будут работать на «Большой Екатеринбург». На эти заводы пойдёт около 20−30% мусора с этой территории», — сказал чиновник.

Предполагается, что проектно-сметная документация по заводам будет готова уже в 2019 году, и комплексы начнут строить уже в 2020 году. На само строительство уйдёт не менее трех лет. В МинЖКХ уже приступили к поиску земли для строительства завода, а с потенциальными подрядчиками-концессионерами уже ведутся переговоры.

Кроме того, сейчас чиновники выбирают место для организации нового полигона для бытовых отходов.

«Туда пойдёт мусор, который нельзя подвергнуть вторичной переработке», — упомянул министр.

Напомним, в августе 2018 года в мэрии Екатеринбурга обещали, что вокруг города будет построено пять мусороперерабатывающих заводов. Впрочем, 26 декабря 2018 года руководители компаний — региональных операторов по сбору мусора признали, что перед строительством новой инфраструктуры региону нужно обкатать новую схему работы и сбора средств с населения после старта «мусорной реформы» с 1 января 2019 года.

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