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Красный крест создал фонд для борьбы с засухой в Пакистане

Общество

Условия в Синде и Белуджистане стремительно ухудшаются

Исламабад, 30 января 2019, 15:29 — REGNUM  29 января Сообщество красного полумесяца Пакистана объявило о планах по созданию совместно с Международной федерацией Красного креста и полумесяца фонда для помощи жертвам засухи в Пакистане.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, специальный фонд первоначально составит 30 миллионов долларов. Гуманитарные организации обеспокоены тяжелой ситуацией в южных провинциях Пакистана, где недостаточные летние дожди привели к распространению засухи. Так, нехватка воды уже отразилась на сельском хозяйстве всей провинции Синд.

Засуха уже спровоцировала частичный исход сельского населения в нескольких районах Белуджистана и Синда в более благоприятные районы, а также нехватку пищи. Предполагается, что фонд Красного полумесяца поможет облегчить сложившуюся кризисную ситуацию.

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Зарубежная хроника
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