Как туннели сделали из Эль Чапо самого опасного наркоторговца в мире?

Мехико, , 16:51 — REGNUM На YouTube-канале Vox вышел документальный ролик об известном мексиканском наркобароне Эль Чапо и его главном инструменте для перевозки наркотиков и побега от властей — туннелях. На русский язык видео перевел канал PAPALAM Recordings.

Хоакни Гусман Лоэра, более известный как Эль Чапо, считается самым опасным перевозчиком наркотиков в мире. Он был главой наркокартеля Синалоа — структуры, ответственной за тысячи убийств во времена нарковойны в Мексике. Однако от других торговцев запрещённых веществ Эль Чапо отличает вовсе не насилие. Его наследие было сформировано двумя способностями: транспортировкой большого количества наркотиков и способностью всегда сбегать от властей. В обоих случаях Чапо использовал туннели.

Впервые федеральные агенты обнаружили туннель, ведущий из США в Мексику, в 1990 году в Дугласе, штат Аризона. Его длина достигала 90 метров. Туннель был оснащен электричеством и гидравлическим лифтом. Построил сооружение архитектор, работающий на Эль Чапо.

К 2012 году наркобарон стал самым влиятельным трафикером в стране. Начиная с 2010 года, агенты находили все больше туннелей, принадлежащих ему. На их строительство уходило несколько месяцев и миллионы долларов. Вырыты туннели были на такой глубине, что радары не могли их засечь. Выходы тоже были хитро замаскировны, например, под ванной или унитазом.

В 2014 году власти совершили рейд на тайную резиденцию Эль Чапо, но ему удалось бежать через туннель. Спустя несколько дней его выследили в Масатлане, откуда отправили в тюрьму. Спустя год Эль Чапо сбежал, и вновь через туннель — самый большой среди тех, что построил картель. Его длина составляла 1,5 км, а выход располагался в фермерском доме. Примечательно, что еще год назад на месте постройки ничего не было.

Через несколько месяцев власти выследили Эль Чапо в его тайной квартире в Лос-Мочес, но он вновь сбежал через туннель, ведущий в канализацию. На этот раз наркоторговцу не удалось далеко уйти. Через несколько часов Эль Чапо задержали, когда он пытался выбраться из люка. Мужчину экстрадировали в США, где он находится до сих пор.

В 2018 были обнаружены еще два крупных туннеля через границу с США — в Аризоне и Калифорнии. Также стоит отметить, что в прошлом году насилие в Мексике, связанное с наркотиками, привело к большему числу гибели людей, чем когда-либо.

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