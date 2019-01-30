В Индексе восприятия коррупции Бангладеш заняла 149 место

Дакка, , 17:12 — REGNUM Бангладеш заняла 13-е место с конца в рейтинге стран мира по восприятию коррупции. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало».

По итогам 2018 года Бангладеш набрала 26 баллов из 100 и заняла 149 место. На той же строчке рейтинга расположились Уганда и Центральноафриканская Республика. Напомним, что по итогам 2017 года Бангладеш заняла 143 строчку рейтинга с показателем 28. Примечательно, что Бангладеш стабильно демонстрирует одни их худших результатов в Южной Азии. Например, Бутан находится на 68 строчке рейтинга, Индия — на 78, Пакистан — на 117, Мальдивы — на 124.

Рейтинг стран мира по индексу восприятия коррупции составляется ежегодно международной неправительственной организацией Transparency International. Данный показатель отражает то, как аналитики и предприниматели оценивают уровень коррупции в стране по стобалльной шкале.