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ЕБРР выделит Таджикистану $11 млн на обновление автобусного парка

Общество

$3,2 млн будут выделены в виде гранта

Курган-Тюбе, Таджикистан, 30 января 2019, 14:49 — REGNUM  Парламент Таджикистана одобрил гарантийное соглашение между правительством республики и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по проекту развития общественного транспорта в городе Курган-Тюбе (Бохтар), сообщает 30 января агентство «ТаджикТА».

В рамках соглашения ЕБРР планирует выделить Таджикистану $10,8 млн, в том числе $3,2 млн в виде гранта. На полученные деньги планируется закупить 40 новых автобусов в городе Курган-Тюбе, внедрить систему электронных билетов и построить автобусную станцию.

Напомним, в 2019 году Европейский банк реконструкции и развития планирует выделить $1 млн на развитие малого бизнеса в Таджикистане. Средства будут направлены микрофинансовой организации «Хумо».

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