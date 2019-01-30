ЕБРР выделит Таджикистану $11 млн на обновление автобусного парка

Курган-Тюбе, Таджикистан, , 14:49 — REGNUM Парламент Таджикистана одобрил гарантийное соглашение между правительством республики и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по проекту развития общественного транспорта в городе Курган-Тюбе (Бохтар), сообщает 30 января агентство «ТаджикТА».

В рамках соглашения ЕБРР планирует выделить Таджикистану $10,8 млн, в том числе $3,2 млн в виде гранта. На полученные деньги планируется закупить 40 новых автобусов в городе Курган-Тюбе, внедрить систему электронных билетов и построить автобусную станцию.

Напомним, в 2019 году Европейский банк реконструкции и развития планирует выделить $1 млн на развитие малого бизнеса в Таджикистане. Средства будут направлены микрофинансовой организации «Хумо».