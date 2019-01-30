Шнуров в стихах поздравил оскароносного порноактёра из Санкт-Петербурга

Москва, , 14:41 — REGNUM Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поздравил своего земляка актёра фильмов категории «для взрослых» Алексея Маетного из Санкт-Петербурга с новой премией. Напомним, актёр стал лауреатом премии AVN Awards, более известной как «Оскар» для порнофильмов, сразу в четырёх номинациях.

Читайте также: Уроженец Санкт-Петербурга получил четыре «Порно-Оскара»

Поздравления, как обычно, Шнуров оформил в стихах, опубликовав его у себя в Instagram.

Музыкант сравнивает Маетного с российскими хоккеистами. И хоть актёр «коньками лёд не расплавил», «он представил родину достойно».

«Парень наш! Простой, но молодец. Может я конечно и тупой, но Дайте ему что ли «Мерседес»,— написал Шнуров.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Санкт-Петербурга Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпре, стал обладателем наград в четырёх номинациях премии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар». Торжественная церемония награждения прошла 28 января в Лас-Вегасе. Всего актёр, который проживает сейчас в США, был представлен в 22 номинациях.

Читайте ранее в этом сюжете: Шнуров в стихах колко «извинился» перед Пригожиным