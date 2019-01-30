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Индия примет участие в тестировании школьников по программе PISA

Общество

В последний раз Индия принимала участие в PISA в 2009 году

Нью-Дели, 30 января 2019, 18:10 — REGNUM  Индия примет участие в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) в 2021 году. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», соответствующее соглашение было подписано министерством развития человеческих ресурсов Индии.

В тестировании примут участие случайно выбранные школьники в возрасте 15 лет. Отобранные учащиеся будут представлять как государственные, так и частные школы. Организаторы PISA также согласились включить в тест для индийских школьников отдельные вопросы, связанные с Индией. Отметим, что Индия впервые приняла участие в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся в 2009 году. Школьники из штатов Тамилнад и Уттар-Прадеш, представлявшие Индию в ходе тестирования, плохо справились с тестовыми заданиями, в результате чего Индия заняла 72 место из 74. Впоследствии индийское руководство отказалось принимать участие в программе, обвинив в провале индийских школьников «нерелевантные» вопросы.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) является тестированием грамотности школьников в различных странах мира. PISA проводится по четырем направлениям: грамотность чтения, математическая, естественнонаучная и компьютерная грамотность. Тестирование организует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) раз в три года.

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Зарубежная хроника
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