«На подрыв внутреннего единства России у Украины нет ресурсов» – мнение

Пермь, , 14:41 — REGNUM У новоукраинских политиков слишком большие амбиции, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР), комментируя заявление главы парламентского комитета Верховной рады по иностранным делам Анны Гопко о работе над новым направлением в комитете по выражению солидарности коренным народам России.

«На самом деле, они (новоукраинские политики) мало кому нужны в Европе. Они, скорее, обуза и разменная пешка для наших европейских «партнёров», чем какой-то щит или союзник. Что касается озвученных председателем внешнеполитического комитета планов по подрыву внутреннего единства России, то на это у Украины просто нет ресурсов. Если же такие попытки будут, то наши спецслужбы легко их пресекут», — считает пермский парламентарий.

Напомним, глава парламентского комитета Верховной рады по иностранным делам Анны Гопко заявила, что её комитет работает над новым направлением — выражении солидарности коренным народам Российской Федерации. Она отметила, что Украина призвала Европу и мир обратить внимание на якобы нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которые, по её словам, Россия пытается ассимилировать. Политик заявила о готовности «поддержать» эти народы, всех тех, «кто подвержен притеснениям в России».