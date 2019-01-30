Сенатор Арашуков не признает свою вину — видео задержания

Москва, , 14:32 — REGNUM Сенатора Рауфа Арашукова доставили в наручниках в Следственный комитет РФ. В настоящее время его допрашивают следователи. По некоторым данным, он не признался в обвинениях, которые ему предъявляют.

«Он говорит, что ни в чем не виноват. И надеется на справедливое разбирательство», — цитирует сотрудника следствия ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали сегодня, 30 января, в зале заседания верхней палаты парламента. Ему предъявлено обвинение в причастности к совершению ряда преступлений, в том числе двум заказным убийствам, создании преступной организации, хищении природного газа ПАО «Газпром».

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