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РПЦ предостерегает от концентрации данных о человечестве в одних руках

Общество

«Подлинная свобода не предполагает глобального контроля»

РПЦ предостерегает от концентрации данных о человечестве в одних руках
geralt
Персональные данные

Москва, 30 января 2019, 14:30 — REGNUM  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предвидит опасность прогресса для свободы человека и предостерег от глобального контроля, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«А что такое — концентрация данных о роде человеческом, которое при помощи современных средств технических может находится в одних руках», — рассуждает патриарх в Госдуме.

Он уверен, что концентрация персональных данных идет не в России.

«Уверяю вас, на территории не нашей страны», — указал он.

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Православие
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